قرر مسئولو الإسماعيلى التواصل مع مسئولى السفارة المصرية بتونس من أجل جمع المعلومات عن فريق أهلى بنى غازى الليبى قبل خوض المباراة التى ستجمعهما لحساب دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويتطلع مسئولو الدراويش للتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس من أجل استغلالها فى الانتصار وحصد بطاقة التأهل للدور المقبل بالبطولة.

