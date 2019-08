كيف استعدت الأندية الإسبانية للموسم الجديد؟

ينتظر عشاق الدوري الإسباني يوم الجمعة 17 أغسطس بفارغ الصبر لكي يشاهدوا انطلاقة الموسم الجديد للدوري الإسباني.

وستجمع المباراة الافتتاحية نادي برشلونة حامل اللقب ونادي أتلتيك بلباو العنيد في مباراة يصعب التكهن بنتيجتها.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الجديد منافسة قوية بين ثلاثي الصدارة المعتاد في السنوات الأخيرة برشلونة، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، ولا سيما بعد التعاقدات الكبيرة التي قامت بها هذه الفرق.

وتسعى الأندية الإسبانية الكبرى من خلال هذه التعاقدات إلى المنافسة على الألقاب المحلية والأوربية، وبخاصة بعد الفشل الكبير على المستوى الأوروبي في الموسم الماضي، والذي شهد خسارة الأندية للقب دوري أبطال أوروبا بعد أن احتفظت به منذ عام 2014 حتى عام 2018.

وسيسعى قطبا العاصمة الإسبانية مدريد إلى تجريد نادي برشلونة من لقبه الذي حصل عليه في العامين الماضيين، فالفريقان دعما صفوفهما بعدد كبير من اللاعبين المتميزين لتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي الذي سيطر فيه برشلونة على البطولة منذ المراحل الأولى للدوري.

أبرز الصفقات التي عقدتها الأندية الإسبانية هذا الصيف

شهدت سوق الانتقالات الحالية حركة كبيرة، حيث عززت الأندية الإسبانية صفوفها بعدد من اللاعبين المتميزين، وتفوقت الأندية الإسبانية على نظيرتها الأوروبية من ناحية الصرف في السوق، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الصفقات في نهاية الميركاتو حاجز المليار دولار.

وتعددت الصفقات المميزة في الليغا ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم وأبرز هذه الصفقات.

1- البلجيكي إيدين هازارد: صفقة مميزة للغاية قام بها نادي ريال مدريد لتعزيز صفوفه، وبلغت قيمة الصفقة 150 مليون جنيه أسترليني دفعها النادي الملكي لنادي تشلسي الإنجليزي، ومن المتوقع أن يشكل انتقال هازارد للنادي الملكي نقلة نوعية في خط هجومه.

2- الفرنسي أنطونيو غريزمان: صفقة مهمة قام بها نادي برشلونة، حيث استطاع النادي الكاتلوني كسب ود المهاجم الفرنسي المتألق مع أتلتيكو مدريد، ليشكل الفرنسي إضافة مهمة لهجوم النادي الكاتلوني، ولقد بلغت قيمة هذه الصفقة حوالي 120 مليون يورو.

3- البرتغالي جواو فيليكس: شكلت صفقة انتقال المهاجم البالغ من العمر 20 عاما من نادي بنفيكا البرتغالي إلى نادي أتلتيكو مدريد ضجة كبيرة في سوق الانتقالات، بسبب المبلغ الضخم الذي دفعه النادي المدريدي في هذه الصفقة، حيث بلغت قيمة انتقال اللاعب 112 مليون جنيه أسترليني، ويعول مدرب الفريق دييغو سيميوني كثيرا على اللاعب ليشكل النقلة النوعية في خط هجوم الهنود الحمر.

4- الصربي لوكا يوفيتش: دفع تألق المهاجم الصربي في الموسم الماضي مع فريقه أنتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الألماني والدوري الأوروبي نادي ريال مدريد للتعاقد معه لتعزيز خط الهجوم الذي عانى كثيرا خلال العام الماضي، وبلغت قيمة هذه الصفقة 45 مليون جنيه أسترليني.

5- الهولندي فرانكي دي يونج: استطاع نادي برشلونة كسب ود اللاعب الهولندي الذي تألق مع نادي أياكس أمسترادم في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتوقع أن يشكل دي يونج إضافة مهمة لوسط البلوغرانا، وبلغت قيمة انتقال اللاعب حوالي 90 مليون يورو.

6- البرازيلي إيدير ميليتاو: صفقة مهمة قام بها نادي ريال مدريد لتعزيز صفوفه الدفاعية التي كانت من نقاط ضعفه الظاهرة في الموسم الماضي، ودفع نادي ريال مدريد لنادي بورتو البرتغالي 45 مليون جنيه أسترليني ليحصل على خدمات ميليتاو.

7- دينيس تشيرشف: عزز نادي فالنسيا الإسباني صفوفه الهجومية بالمهاجم الروسي دينيس تشيرشف الذي قدم من صفوف نادي فياريال، ليشكل إضافة مهمة لخط هجوم الخفافيش.

قراءة في طموحات الأندية الإسبانية لهذا الموسم

من المتوقع أن يشهد الموسم الجديد استمرار المنافسة الثلاثية بين أندية ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، ومن الصعب التكهن بالبطل في ظل الصراع الحامي الوطيس بين هذه الفرق التي عززت صفوفها بعدد من اللاعبين الجيدين.

ويعد تجريد برشلونة من اللقب الأمر الأهم بالنسبة للنادي الملكي، لكي يرفع الفارق بينه وبين البرشا في عدد التتويجات بالدوري الإسباني مجددا، بعد تقليص برشلونة الفارق في السنوات الأخيرة إلى 7 بطولات فقط، حيث يملك النادي الملكي 33 بطولة للدوري مقابل 26 بطولة لنادي برشلونة.

في حين يسعى أتلتيكو مدريد لتحقيق لقبه الحادي عشر في البطولة، في محاولة منه لتقليص الفجوة بينه وبين العملاقين الإسبانيين.

ومن المتوقع أن يشهد المركز الرابع المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا صراعا شرسا بين عدة فرق، وتعد فرق فالنسيا وإشبيلية الأبرز لاقتناص هذا المركز، وبنسبة أقل فرق أتلتيك بلباو، خيتافي، فياريال.

أما بالنسبة لمقاعد الدوري الأوربي فستشهد صراعا بين أندية خيتافي، إسبانيول، فياريال، أتلتيك بلباو، ريال سوسيداد، وريال بيتيس، حيث ستتنافس هذه الفرق للظفر بالمركزين الخامس والسادس المؤهلين للدوري الأوربي.

أما فرق غرناطة، أوساسونا، وريال مايوركا القادمة من الدرجة الثانية فستسعى إلى تقديم موسم جيد تثبت من خلاله أقدامها في أندية الدرجة الأولى، ومن المتوقع أن تتنافس هذه الفرق مع أندية ليفانتي، بلد الوليد، ليجانيس وبدرجة أقل سيلتا فيغو وإيبار للهروب من شبح الهبوط لأندية الدرجة الثانية.

وبغض النظر عن التوقعات والتحليلات فإن عشاق الدوري الإسباني على موعد مع موسم ساخن للغاية يصعب التكهن به، ومن المتوقع أن يبقى التنافس على اللقب والمقاعد الأوربية معلقا إلى آخر الجولات، كما من المتوقع أن تكون المنافسة في أسفل الترتيب على أشدها في ظل تقارب مستوى الفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط لأندية الدرجة الثانية.

فمن سيحرز لقب الليغا للموسم الجديد؟ وهل ستنجح فرق العاصمة في إعادة اللقب لمدريد؟ وهل ستتمكن فرق الوسط من اختراق ثلاثي الصدارة والمنافسة على اللقب؟ ومن هي الفرق التي ستفشل في الحفاظ على مركزها في دوري الأضواء؟ كل هذه الأسئلة ستجيب عنها جولات الدوري الإسباني الممتعة.

The post كيف استعدت الأندية الإسبانية للموسم الجديد؟ appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية