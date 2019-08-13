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فالكاو مطلوب في إشبيلية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة ليكيب أن المهاجم الكولمبي رادميل فالكاو يقترب من الانتقال إلى إشبيلية الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويسعى رئيس النادي الفرنسي إلى إقناع اللاعب بالبقاء ضمن صفوف الفريق خاصة بعد أن تعرض الفريق لخسارة قاسية في افتتاحية الدوري أمام ليون بـ3-0.

وسيحاول موناكو تدارك موقفه في المرحلة الحالية حتى يفتتح سوق الانتقالات القادم شهر يناير ليقوم بتحسيناته التي تخدمه.

ويرغب فالكاو في خوض تجربة جديدة تخدم مسيرته الكروية الرياضية خاصة وأن اللاعب تقدم في العمر وابتعد عن التحديات منذ انتقاله إلى موناكو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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