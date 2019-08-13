وصول دوري شباب تاورغاء إلى الدور الرباعي

بنغازي 13 أغسطس 2019 (وال) – وصل مساء اليوم الثلاثاء دوري فقيد نادي اتحاد تاورغاء لاعب كرة القدم السابق “إدريس عقيل” إلى مرحلة الدور الرباعي، الذي تنظمه وتشرف عليه رابطة شباب تاورغاء وتحت رعاية خاصة من تجمع شباب ليبيا.

اشترك في الدوري أربعة عشر فريقًا قسمت إلى مجموعتين سبع فرق في كل مجموعة تقام مبارياتها على الفترتين الصباحية والمسائية على الملعب الرئيسي المعشب صناعيا بنادي التحدي منطقة الصابري.

وكالة الأنباء الليبية تابعت مباراتي الدور الرباعي وسط حضور جماهيري كبير من شباب تاورغاء وتحصلت على تصريح من رئيس اللجنة المنظمة للدوري لاعب الكرة السابق جمال مفتاح كريمة الذي قال فيه “أشكر كل من ساهم ودعم هذا الدوري وعلى رأسهم تجمع شباب ليبيا الراعي الرسمي لدورينا السنوي، وأقدم لهم نيابة عن شباب تاورغاء التحية والتقدير وأبلغهم بأن شباب تاورغاء مع فكرة التجمع وأهدافه.

وأضاف كريمة بأنهم عازمون على لم شمل وشتات كافة شباب تاورغاء حتى في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد. (وال – بنغازي) ف ح

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