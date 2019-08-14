نيمار يُهدّد برشلونة.. ويمهله 6 أيام فقط

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تكشفت معلومات إضافية عن “الجهد السري” المبذول بين مدريد وباريس لتسوية قضية عودة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق برشلونة، إذ تكشف صحف ومواقع إخبارية رياضية إسبانية أن نادي باريس سان جيرمان قد وضع سعراً لا رجعة عنه لبيع نيمار يصل إلى ربع مليار يورو، وهو رقم تكشف تقارير أنه أعلى من قدرات برشلونة هذا الموسم، وسط تأكيدات بأن نيمار هو الآخر يضغط على “برشا” بقوة لحسم الصفقة بسرعة، قبل أن يُفكّر بخيارات أخرى غير برشلونة.

وبحسب موقع صحيفة “ماركا” فإن وفدا رفيع المستوى من إدارة برشلونة قد توجه إلى باريس للقاء مسؤولي “حديقة الأمراء” لإنهاء ملف نيمار، والاتفاق على صفقة ما ترضي كل أطراف الصفقة، إذ ليس معروفا بحسب الصحيفة ما إذا كانت إدارة باريس سان جيرمان ستضع عقبات إضافية أم سترفض التنازل عن مبلغ 250 مليون يورو الذي حددته لبيع نيمار، في حين كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن نيمار قد وضع مسؤولي إدارة برشلونة تحت ضغط شديد خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن نيمار قد أبلغ رسالة شفوية لإدارة برشلونة أبلغ فيها مسؤولي ناديه السابق أنه سيكون في حِلٍ من أمره بعد تاريخ العشرين من شهر أغسطس الحالي، وأن نيته تتجه بعد ذلك التاريخ لفحص عروض أخرى قدمتها أندية دولية للعب لها الموسم المقبل، وسط توقعات بأن هذه الرسالة قد جاءت خلال مكالمة هاتفية جرت بين نيمار وزميله السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي طلب من نيمار عدم التوقيع لريال مدريد.

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