محمد صلاح يغادر ليفربول.. و”يُضحّي” في الكويت. شاهد

218TV|خاص

في الساعات الأولى من يوم الأحد الماضي أول أيام عيد الأضحى المبارك كان اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي “الشغل الشاغل” للرأي العام الكويتي بعد أن ظهر فجأة بمقاطع فيديو التقطها موجودون في مركز رئيسي حددته السلطات الكويتية لذبح الأضاحي، إذ انشغلوا بتصوير محمد صلاح وهو يقوم بذبح الأضاحي وسلخها وتقطيعها، لكن مَنْ ظهر في الكويت لم يكن سوى عامل مصري يعمل في المسلخ، ولا علاقة له باللاعب المصري سوى “الشبه الشديد” الذي جاء متطابقا وفق مقاطع فيديو متداولة.

ومنذ الشهرة الواسعة التي حققها محمد صلاح في الملاعب الإنجليزية، انتشرت شعبيته الهائلة في بريطانيا، ودول عربية وأصبح “أيقونة نجاح” حول العالم العربي، فيما رصد متابعون للعبة كرة القدم، ومهووسون بصلاح عدة أشخاص أظهروا شبها كبيرا باللاعب المصري، لكن العامل المصري في الكويت بدا كما لو أنه الأكثر شبها بصلاح، منذ بدء تداول صور ومقاطع فيديو لأشخاص يشبهون “الفرعون المصري”. شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشَر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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