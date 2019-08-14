الاتحاد يواصل تحضيراته للقاء الإياب في طرابلس

بعد التعادل الثمين الذي عاد به الاتحاد من نيامي دخل أبناء باب بن غشير مباشرة في تحضيرات لموقعة الإياب فور عودته إلى طرابلس.

ممثل ليبيا في الكونفدرالية اختار العودة إلى طرابلس بدل التوجه إلى تونس مباشرة حيث سيجرى لقاء الإياب أمام الجيش الوطني النيجري.

الاتحاد يبدو واثقا من حظوظه في عبور هذا الدور، ولاعبوه بدو جاهزين من خلال التدريبات التي أجراها الفريق على ملعب النادي.

أبناء المدرب البلجيكي ايفان مينارت يسعون لعبور هذه المحطة فهدفهم تشريف ليبيا في الكونفدرالية خاصة أنهم الممثل الوحيد باعتبارهم أبطال الكأس.

أيام قليلة تفصل رفاق زعبية عن موقعة الإياب التي سيحتضنها ملعب الشادلي زويتن في العاصمة التونسية، والتي ستكون نقطة الانطلاقة الحقيقية للاتحاد نحو المضي قدما في البطولة العربية.

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