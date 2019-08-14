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مواجهة ليبية في تمهيدي البطولة العربية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وضعت قرعة الدور التمهيدي من كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية الأبطال” مواجهة ليبية خالصة، حيث سيواجه اتحاد طنجة المغربي نظيره الرفاع البحريني.

وسيمثل لاعبنا الدولي محمد صولة ألوان الرفاع البحريني في هذه المبارة التي سيلتقي فيها زميله السابق في الأهلي طرابلس صالح الطاهر الذي سيدافع عن ألوان اتحاد طنجة مع احتمالية تمثيل الهريش أيضا للفريق المغربي في البطولة العربية.

وسيلتقي الفريقان يوم الثامن عشر من الشهر الجاري في ملعب محمد الخامس وجاء الفريقان في مجموعة ضمت إلى جانبهما فريقا الزوراء العراقي وهرسيد الصومالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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