مواجهة ليبية في تمهيدي البطولة العربية

وضعت قرعة الدور التمهيدي من كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية الأبطال” مواجهة ليبية خالصة، حيث سيواجه اتحاد طنجة المغربي نظيره الرفاع البحريني.

وسيمثل لاعبنا الدولي محمد صولة ألوان الرفاع البحريني في هذه المبارة التي سيلتقي فيها زميله السابق في الأهلي طرابلس صالح الطاهر الذي سيدافع عن ألوان اتحاد طنجة مع احتمالية تمثيل الهريش أيضا للفريق المغربي في البطولة العربية.

وسيلتقي الفريقان يوم الثامن عشر من الشهر الجاري في ملعب محمد الخامس وجاء الفريقان في مجموعة ضمت إلى جانبهما فريقا الزوراء العراقي وهرسيد الصومالي.

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