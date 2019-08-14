عائشة التريكي تتحصل على الشارة العربية للتحكيم

تحصلت الحكمة الليبية عائشة التريكي علي الشارة العربية للتحكيم في رياضة الكاراتيه على هامش مشاركتها في البطولة العربية التي احتضنتها تونس الأيام الماضي.

وبذلك تكون التريكي أول سيدة ليبية تتحصل على الشارة العربية في الكاراتيه، لتضيف إنجازا جديدا للمرأة الرياضية الليبية التي تسعى دائما للتواجد في المحافل الدولية رغم كل ماتعانيه البلاد.

هذا وقد اجتازت عائشة التريكي الاختبار الصعب في التحكيم لتكتب اسمها في قائمة الحكام العرب للكاراتيه، وقد حضيت عائشة أيضا بتهنئة الاتحاد الليبي للعبة عن طريق رئيسه جمال الرعيض والذي تمنى لها المزيد من التوفيق.

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