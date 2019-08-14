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عائشة التريكي تتحصل على الشارة العربية للتحكيم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصلت الحكمة الليبية عائشة التريكي علي الشارة العربية للتحكيم في رياضة الكاراتيه على هامش مشاركتها في البطولة العربية التي احتضنتها تونس الأيام الماضي.

وبذلك تكون التريكي أول سيدة ليبية تتحصل على الشارة العربية في الكاراتيه، لتضيف إنجازا جديدا للمرأة الرياضية الليبية التي تسعى دائما للتواجد في المحافل الدولية رغم كل ماتعانيه البلاد.

هذا وقد اجتازت عائشة التريكي الاختبار الصعب في التحكيم لتكتب اسمها في قائمة الحكام العرب للكاراتيه، وقد حضيت عائشة أيضا بتهنئة الاتحاد الليبي للعبة عن طريق رئيسه جمال الرعيض والذي تمنى لها المزيد من التوفيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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