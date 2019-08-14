سوبر “أوروبي إنجليزي” على الأراضي التركية

بعد استعادة الأندية الإنجليزية بريقها في القارة الأوروبية يلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا أمام نظيره تشيلسي بطل اليوروباليغ على ملعب فودافون آرينا بإسطنبول .

ويطمح الريدز بزيادة غلة ألقابه الأوروبية بعد التتويج بالبطولة الأوروبية الأغلى دوري الأبطال بعد الفوز على توتنهام في مدريد في مواجهة قد تكون مفتاح انطلاقة الموسم بالطريقة الأمثل، بعدما افتتح مبارياته في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير على الوافد الجديد نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف .

أما في الجهة المقابلة فتشيلسي بقيادة فرانك لامبارد يأمل نسيان خيبة الخسارة الثقيلة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في افتتاح مبارياته في البرميرليغ.

وتعتبر المواجهة هي الحادية عشرة بين الريدز والبلوز في المسابقات الأوروبية، حيث يمتلك تشيلسي اليد العليا برصيد ثلاث مواجهات، فيما نجح ليفربول في الفوز في لقاءين بينما كان التعادل حاضرا في خمس مواجهات .

ويأمل الريدز بمعادلة انتصارات تشيلسي الأوروبية ومواصلة السيطرة الحمراء أوروبيا فيما ينتظر جمهور البلوز تألق لامبارد لكن هذه المرة على مقاعد الإدارة الفنية وقيادة فريقهم لتحقيق اللقب بعدما تألق كلاعب تاريخي داخل قلعة ستامفورد بريدج.

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