كوفاتش يستنجد بـ”بيريسيتش” في البافاري

أعلن بايرن ميونخ الألماني تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش قادماً من إنتر ميلانو الإيطالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأوضح الفريق البافاري بأن الصفقة كلفت خزائنه خمسة ملايين يورو لمدة موسم واحد، مع وضع بند خيار الشراء في الصيف المقبل مقابل عشرين مليون يورو.

وكان اللاعب الكرواتي قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل إعلان انضمامه بشكل رسمي، حيث قدمه المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدتش ورئيس النادي كارل رومينيغيه.

ومن المتوقع أن يلعب بيريسيتش في مركز الجناح الأيسر ليعوض مكان الفرنسي فرانك ريبيري الذي ترك الفريق نهاية الموسم الماضي.

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