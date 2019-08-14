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كوفاتش يستنجد بـ”بيريسيتش” في البافاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بايرن ميونخ الألماني تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش قادماً من إنتر ميلانو الإيطالي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأوضح الفريق البافاري بأن الصفقة كلفت خزائنه خمسة ملايين يورو لمدة موسم واحد، مع وضع بند خيار الشراء في الصيف المقبل مقابل عشرين مليون يورو.

وكان اللاعب الكرواتي قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح قبل إعلان انضمامه بشكل رسمي، حيث قدمه المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدتش ورئيس النادي كارل رومينيغيه.

ومن المتوقع أن يلعب بيريسيتش في مركز الجناح الأيسر ليعوض مكان الفرنسي فرانك ريبيري الذي ترك الفريق نهاية الموسم الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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