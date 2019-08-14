صراع مُشتعل على إيكاردي.. ويوفنتوس الأقرب

ما يزال مسلسل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي متواصلا داخل أروقة إنتر ميلانو، فاللاعب لم يحدد مستقبله حتى الآن في ظل رغبة بعض الأندية التعاقد معه بعدما أصبح خارج حسابات المشروع الجديد للنيراتزوري خصوصا بعد سحب الرقم تسعة منه وضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

آخر أجزاء المسلسل الطويل ذكرتْها صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية بعدما أعطى إيكاردي مهلة أسبوع ليوفنتوس لحسم موقفهم للتعاقد معه وإلا سيقوم ماورو بتقييم المقترحات والعروض المقدمة أمامه في ظل الرغبة الملحة لعدد من الأندية للتعاقد مع هداف الإنتر .

ولم تحسمْ إدارة البيانكونيري بعد موقفها النهائي لضم إيكاردي لوجود عدد من الأسماء في مركزه لم يتم النظر في أمرها بعد أمثال الكرواتي ماريو مانزوكيتش والأرجنتيني غونزالو هيجوايين.

وتتضمن العروض المقدمة لإيكاردي اهتمام من مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي بعدما أرسل رسالة نصية إلى اللاعب شرح له مشروع النادي بقيادة الرئيس أوريليو دي لورينتيس والذي تحدث مع وكيل اللاعب وزوجته واندا نارا لبحث كيفية ضم ماوريتو.

أما العرض الثاني فمن المتوقع أن تقدمه إدارة روما بمبادلة إيكاردي بمهاجم روما إيدين دجيكو والمرغوب من قبل المدرب أنطونيو كونتي بالإضافة إلى مبلغ مالي لم يحددْ بعد.

سيكون انتقال إيكاردي الأبرز في ميركاتو إيطاليا هذا الصيف حال اكتماله، لكن أغلب التقارير تشير إلى سيناريوهات ينتظرها إيكاردي في آخر أيام السوق الكروية.

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