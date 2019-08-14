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ريال مدريد يعير لونين لبلد الوليد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن ريال مدريد الإسباني إعارة حارسه الاحتياطي الأوكراني أندري لونين إلى بلد الوليد لمدة موسم واحد.

وجاء في بيان الفريق الملكي أن الاتفاق انتهى مع فريق بلد الوليد والذي يرأسه البرازيلي رونالدو دا ليما، حيث سيلعب الحارس الأوكراني مع الفريق حتى يونيو من العام المقبل في ظل صعوبة مشاركته مع الريال في الوقت الحالي بتواجد البلجيكي تيبو كورتوا والكوستاريكي كيلور نافاس.

ولعب لونين الموسم الماضي معاراً من الريال إلى ليغانيس، ومن المتوقع أن إدارة الميرينغي ستعول عليه في السنوات المقبلة ومنحه الثقة من قبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعد لونين ثالث لاعب من ريال مدريد ينتقل إلى بلد الوليد بعد خافي سانشيز وخورخي دي فروتوس بسبب العلاقة الإيجابية بين إدارة فلورنتينو بيريز ورونالدو دا ليما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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