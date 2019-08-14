أياكس يتخطى باوك… وبورتو أول الضحايا

بلغ أياكس أمستردام الدور التمهيدي النهائي لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مستفيداً من فوزه الصعب على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب.

ورغم تقدم الضيوف في الدقيقة الثالثة والعشرين عن طريق بالوغيانيس عاد أياكس وسجل ثلاثة أهداف عن طريق الصربي دوشان تاديتش من ضربتي جزاء في الدقيقتين الثالثة والأربعين والخامسة والثمانين ليعزز الأرجنتيني نيكولاس تاغليافيكو في الدقيقة التاسعة والسبعين ليقلص الفريق اليوناني الفارق في الدقيقة الأخيرة عن طريق بالوغيانيس ليضرب أياكس موعداً مع أبويل القبرصي في التصفيات النهائية المؤهلة لدور المجموعات.

وودع بورتو البرتغالي الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا بخسارته في مباراة الإياب أمام كراسنودار الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الدراجاو.

ورغم فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف إلا أن بورتو تعثر وسط جمهوره حيث بدأ الفريق الروسي بقوة ليسجل الهدف الأول عن طريق توني فيلهينا في الدقيقة الثالثة، وليعزز تقدمه بهدفين متتاليين في الشوط الأول بواسطة موغامد سليمانوف، وفي الشوط الثاني قلص بورتو الفارق في الدقيقة السابعة والخمسين عن طريق زي لويس قبل أن يسجل لويس دياز الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والسبعين لتصبح النتيجة النهائية التعادل بثلاثة أهداف لمثلها ويتأهل كراسنودار بأفضلية تسجيل الأهداف خارج الأرض.

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