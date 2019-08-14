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الجزائري “بن سبيعيني” ينتقل للبوندسليغا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بروسيا مونشنغلادباخ الألماني تعاقده بشكل رسمي مع المدافع الجزائري رامي بن سبيعيني قادماً من رين الفرنسي في صفقة لمدة أربعة أعوام .

ونشر النادي الألماني عبر موقعه الرسمي انضمام بن سبيعيني حاملاً القميص الأساسي لفريقه الجديد حيث تواجد مدير الكرة بالنادي ماكس إيبرل حيث من المتوقع أن يتواجد ضمن قائمة الفريق في أولى مبارياتهم بالبوندسليغا أمام شالكة بداية الأسبوع القادم .

وسيستمر عقد اللاعب الجزائري مع الفريق حتى يونيو ألفين وثلاثة وعشرين في صفقة لم يتم الكشف عنها من الناحية المالية لكن تقارير صحفية أوضحت أن صفقة بن سبيعيني كلفت خزائن الفريق الألماني أكثر من سبعة ملايين يورو .

وتوج بن سبيعيني بلقب كأس أمم أفريقيا في نسختها الأخيرة بالملاعب المصرية وكان عنصراً أساسياً في تشكيلة المدرب جمال بالماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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