بوشناف ينتقل إلى حمام الأنف التونسي

أصبح المهاجم المعتصم بوشناف ثالث لاعب ليبي ينضم إلى حمام الأنف التونسي بعد الثنائي ماهر الخيتوني لاعب أبوسليم ومحمد الفزاني القادم من فريق الأنوار.

وأمضى مهاجم المدينة السابق على عقد يجمعه بالفريق التونسي لمدة موسمين رغبة منها في خوض تجربة الاحتراف عقب توقف الممتاز وضبابية عودته الموسم المقبل.

ومر بوشناف بالعديد من المحطات السابقة أبرزها تمثيل فريق الاتحاد الوحدة، كما خاض عددا لا بأس به من المباريات الدولية رفقة المنتخب الوطني أهمها بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في جنوب أفريقيا عام 2014 وعام 2017.

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