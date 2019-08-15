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بوشناف ينتقل إلى حمام الأنف التونسي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبح المهاجم المعتصم بوشناف ثالث لاعب ليبي ينضم إلى حمام الأنف التونسي بعد الثنائي ماهر الخيتوني لاعب أبوسليم ومحمد الفزاني القادم من فريق الأنوار.

وأمضى مهاجم المدينة السابق على عقد يجمعه بالفريق التونسي لمدة موسمين رغبة منها في خوض تجربة الاحتراف عقب توقف الممتاز وضبابية عودته الموسم المقبل.

ومر بوشناف بالعديد من المحطات السابقة أبرزها تمثيل فريق الاتحاد الوحدة، كما خاض عددا لا بأس به من المباريات الدولية رفقة المنتخب الوطني أهمها بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في جنوب أفريقيا عام 2014 وعام 2017.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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