البحرين تتوج بلقب بطولة غرب آسيا

توّج المنتخب البحريني لكرة القدم بلقب بطولة غرب آسيا بفوزه على المنتخب المستضيف العراق بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب كربلاء بحضور حشد كبير من الجمهور بلغ 30 ألف مشجع.

ونجح المنتخب البحريني في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 بواسطة لاعبه عيسى موسى حيث تمكن لاعبو البحرين من الحفاظ على تقدمهم طيلة أطوار اللقاء.

وعقب نهاية المباراة توج لاعبو المنتخب البحرين بالكأس والقلائد، وتحصلو على جائزة البطولة التي تقدر قيمتها بـ100 ألف دلار، ونال لاعب المنتخب البحريني سيد جعفر جائزة أفضل حارس في البطولة بينما تحصل مهاجم المنتخب العراقي حسين على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

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