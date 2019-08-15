الأهلي بنغازي يواصل تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي المصري

يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته اليومية بمقره في حي الزيتون استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري ضمن مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال حيث سيكون موعد مباراة الذهاب في الـ13 من سبتمبر في مصر على أن يكون لقاء الإياب بعدها بأسبوع في تونس.

الأهلي الذي أكمل معسكره التحضيري الأيام الماضية في تونس بخوضه جملة من المباريات الودية يستعد للانتقال إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة لبداية الدخول في أجواء مواجهة الإسماعيلي المرتقبة، كما ينتظر الفريق التحاق مجموعة من لاعبيه على رأسهم الثنائي الشامخ العبيدي ووائل إصديرة.

محطة الإسماعيلي لن تكون سهلة على الأهلي لكن لاعبي المشوار الطويل يواصلون تحضيراتهم آملين في تحقيق نتيجة إيجابية ذهابا تمهد لهم المنافسة على اقتلاع ورقة التأهل في مباراة الإياب

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