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الأهلي بنغازي يواصل تحضيراته لمواجهة الإسماعيلي المصري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الأهلي بنغازي تدريباته اليومية بمقره في حي الزيتون استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري ضمن مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال حيث سيكون موعد مباراة الذهاب في الـ13 من سبتمبر في مصر على أن يكون لقاء الإياب بعدها بأسبوع في تونس.

الأهلي الذي أكمل معسكره التحضيري الأيام الماضية في تونس بخوضه جملة من المباريات الودية يستعد للانتقال إلى العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام القادمة لبداية الدخول في أجواء مواجهة الإسماعيلي المرتقبة، كما ينتظر الفريق التحاق مجموعة من لاعبيه على رأسهم الثنائي الشامخ العبيدي ووائل إصديرة.

محطة الإسماعيلي لن تكون سهلة على الأهلي لكن لاعبي المشوار الطويل يواصلون تحضيراتهم آملين في تحقيق نتيجة إيجابية ذهابا تمهد لهم المنافسة على اقتلاع ورقة التأهل في مباراة الإياب

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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