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التربي يقترب من توديع حرس الحدود المصري

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت بعض الأخبار الصحفية إلى أن المدافع الدولي الليبي أحمد التربي قد فسخ عقده رفقة نادي الحرس الحدود قبل انطلاق الموسم في الدوري المصري.

ولم تنشر حتى الآن الأسباب التي دعت التربي لمغادرة حرس الحدود بشكل مبكر، لكنه انضم بنسبة كبيرة للمهاجم الدولي سالم المسلاتي الشهير بروما الذي قرر الرحيل عن الفريق والعودة إلى ليبيا من بوابة الاتحاد الذي يمثل ليبيا في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي.

وتمتلك ليبيا الأن ثلاثة محترفين في الدوري المصري وهم مفتاح طقطق مع المصري البورسيعيدي واأحمد الهرام رفقة حرس الحدود ومحمد الترهوني مع سموحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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