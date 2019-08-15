التربي يقترب من توديع حرس الحدود المصري

أشارت بعض الأخبار الصحفية إلى أن المدافع الدولي الليبي أحمد التربي قد فسخ عقده رفقة نادي الحرس الحدود قبل انطلاق الموسم في الدوري المصري.

ولم تنشر حتى الآن الأسباب التي دعت التربي لمغادرة حرس الحدود بشكل مبكر، لكنه انضم بنسبة كبيرة للمهاجم الدولي سالم المسلاتي الشهير بروما الذي قرر الرحيل عن الفريق والعودة إلى ليبيا من بوابة الاتحاد الذي يمثل ليبيا في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي.

وتمتلك ليبيا الأن ثلاثة محترفين في الدوري المصري وهم مفتاح طقطق مع المصري البورسيعيدي واأحمد الهرام رفقة حرس الحدود ومحمد الترهوني مع سموحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية