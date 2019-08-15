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البعثة الليبية إلى المغرب للمشاركة في الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق الوفد الليبي إلى تونس كمحطة أولى قبل التوجه إلى المغرب للمشاركة في دوري الألعاب الأفريقية بمدينة الرباط.

ويتكون الوفد المشارك من عشرة رياضيين منهم أربعة رياضيين في منافسات الكرة الشاطئية ورياضيان يمثلان رياضة الجودو بينما تتكون باقي البعثة من مدربين وطبيب ومرافق مالي وإداريين.

وتنطلق دورة الألعاب الأفريقية في المغرب بداية من الثامن والعشرين من شهر أغسطس الحالي حتى الثالث من شهر سبتمبر القادم.

وتسعى البعثة الليبية لتسجيل مشاركة مشرفة في دورة الألعاب الأفريقية خاصة عمل لجنة المعايير في الأولمبية الليبية على اختيار الأصلح.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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