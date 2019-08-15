“العلوص” يُحقق الترتيب الثالث ببطولة البحر المتوسط

حصد الفارس الليبي خالد العلوص المركز الثالث في بطولة البحر الأبيض المتوسط للجوكيه، كما سجل رقما قياسيا جديدا في سجله المليء بالألقاب.

وتنافس البطل الليبي إلى جانب فرسان من دول مختلفة منها روسيا وإيطاليا وفرنسا، حيث جاء العلوص في المركز الثالث، ويعتبر هذا التتويج هو الثاني له في أسابيع قليلة، حيث سبق له أن حصد ذهبية كأس البحر المتوسط لفروسية الحلبة، مسافة 1500 متر بزمن 1.38 دقيقة في المنافسة التي أقيمت فعالياتها بإيطاليا.

يذكر أن الفارس الليبي توج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية كان آخرها كأس قرطاج الدولية خلال شهر مايو الماضي، كما توج بفضية سباق فرنسا 2017 ودرع الترتيب الثاني بإيطاليا.

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