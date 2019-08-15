التحكيم النسائي حاضر في دورة الألعاب الأفريقية

يواصل التحكيم النسائي سيطرته على المشهد الرياضي الكروي فبعد تألق الحكمة الفرنسية في إدارة السوبر الأوروبي عاد اسم التونسية درصاف القنواطي للظهور من جديد بعد قيادته مباراة الجولة الأخيرة للبطولة التونسية بين الترجي والنادي البنرزتي التي شهدت تتويج الترجي باللقب

حيث تم إدارج اسم الحكمة التونسية ضمن الحكام المكلفين لقيادة مباريات كرة القدم في الألعاب الأفريقية بالمغرب، التي ستبدأ يوم 18 من أغسطس الجارى

بالتالي يبدو أن التحكيم النسائي سيكون حاضرا في جميع البطولات المحلية والقارية بعد التألق الأخير الذي شهدته المرأة في مجال التحكيم

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