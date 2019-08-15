اخبار الرياضة

التحكيم النسائي حاضر في دورة الألعاب الأفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل التحكيم النسائي سيطرته على المشهد الرياضي الكروي فبعد تألق الحكمة الفرنسية في إدارة السوبر الأوروبي عاد اسم التونسية درصاف القنواطي للظهور من جديد بعد قيادته مباراة الجولة الأخيرة للبطولة التونسية بين الترجي والنادي البنرزتي التي شهدت تتويج الترجي باللقب

حيث تم إدارج اسم الحكمة التونسية ضمن الحكام المكلفين لقيادة مباريات كرة القدم في الألعاب الأفريقية بالمغرب، التي ستبدأ يوم 18 من أغسطس الجارى

بالتالي يبدو أن التحكيم النسائي سيكون حاضرا في جميع البطولات المحلية والقارية بعد التألق الأخير الذي شهدته المرأة في مجال التحكيم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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