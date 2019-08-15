اخبار الرياضة

معتز المهدي أساسيا في موقعة موكاف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المساعد المدرب لفريق النصر علاء نجم في تصريحات خاصة لـ”218″ أن معتز المهدي سيكون أساسيا في موقعة الإياب بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تأكيد نجم لتواجد المهدي في مباراة عاصفة موكاف من أفريقيا الوسطى نظرا لأن النصر يعاني من نقص في خط الهجوم خاصة أن الفريق لا يملك مهاجما صريحا بخصال معتز الذي توج بلقب هداف أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

وعن سعد جبارة، قال نجم إن انضمامه إلى التشكيلة الأساسية في مباراة الإياب متوقف على اختيارات الإطار الفني وعلى التجانس بين لاعبي خط الدفاع وهذا ما ستكشف عنه التمارين الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك