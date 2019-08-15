معتز المهدي أساسيا في موقعة موكاف

أكد المساعد المدرب لفريق النصر علاء نجم في تصريحات خاصة لـ”218″ أن معتز المهدي سيكون أساسيا في موقعة الإياب بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تأكيد نجم لتواجد المهدي في مباراة عاصفة موكاف من أفريقيا الوسطى نظرا لأن النصر يعاني من نقص في خط الهجوم خاصة أن الفريق لا يملك مهاجما صريحا بخصال معتز الذي توج بلقب هداف أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

وعن سعد جبارة، قال نجم إن انضمامه إلى التشكيلة الأساسية في مباراة الإياب متوقف على اختيارات الإطار الفني وعلى التجانس بين لاعبي خط الدفاع وهذا ما ستكشف عنه التمارين الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية