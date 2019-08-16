اخبار الرياضة

اليويفا يختار 3 مرشحين لجائزة الأفضل في 2019

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية للموسم الماضي.

ويتواجد في القائمة المختصرة التي أعلنتها اليويفا كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، إضافة إلى كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والهولندي فيرجل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة على هامش سحب قرعة النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تزويع جوائز الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وكان اليويفا قد كشف في وقت سابق عن قائمة المرشحين للحصول على جوائز القارة الأوروبية للعام الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك