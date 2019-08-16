اليويفا يختار 3 مرشحين لجائزة الأفضل في 2019

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في القارة الأوروبية للموسم الماضي.

ويتواجد في القائمة المختصرة التي أعلنتها اليويفا كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، إضافة إلى كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والهولندي فيرجل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة على هامش سحب قرعة النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى تزويع جوائز الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وكان اليويفا قد كشف في وقت سابق عن قائمة المرشحين للحصول على جوائز القارة الأوروبية للعام الحالي.

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