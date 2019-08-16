برشلونة يستهل الليغا بمواجهة بلباو وسط غياب ميسي 

يستهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني بمواجهة صعبة نسبيا عندما يحل ضيفا على معقل أتلتيك بلباو سان ماميس في الجولة الأولى من الليغا.

وستكون الأنظار مترقبة بتواجد الوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ للمرة الأولى في الليغا بقميص البلوغرانا، فيما سيغيب نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المواجهة الأولى للمرة الأولى منذ عشرة أعوام، حيث يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في السابق التي أبعدته عن جولة الفريق الإعدادية لانطلاق الموسم في الولايات المتحدة .

وكان برشلونة قد أنهى إعداداته برباعية في مرمى نابولي الإيطالي في الولايات المتحدة، سيواجه بلباو الطموح الذي دوما مايكون ندا لأندية الصفوة في الليغا .

ويأمل جمهور برشلونة رؤية الفريق يلعب بطريقة أكثر كلاسيكية، حيث يعد لاعبو البلوغرانا أحد أهم الأسماء في الساحة الكروية العالمية .

وأكد المدرب إرنيستو فالفيردي أنه ربما يلجأ للاعتماد على قوة وسط الملعب الذي يملكه بتواجد الكرواتي راكيتيتش والتشيلي فيدال إضافة إلى البرازيليين آرثر وكوتينهو والإسباني المخضرم بوسكيتس.

وتأتي مباراة برشلونة في انطلاقة الليغا بصورة رسمية، فكل العيون تراقب ماذا سيفعل برشلونة في سوق الانتقالات وسط تقارير باقتراب عودة البرازيلي نيمار إلى الكامب نو.

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