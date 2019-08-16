بايرن ميونخ يواجه هيرتا برلين بافتتاح البوندسليغا

يبدأ بايرن ميونخ رحلة الدفاع عن لقب البوندسليغا عندما يستضيف على ملعبه أليانز أرينا ضيفه هيرتا برلين ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

ويأمل البافاري لتحقيق الفوز في أولى مبارياته حيث يسعى بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لتحقيق لقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

ودعم الفريق البافاري صفوفه بالعديد من اللاعبين خلال الميركاتو الحالي، أبرزهم الفرنسيين لوكاس هيرنانديز ظهير أتلتيكو مدريد وبنجامين بافارد من شتوتغارت، فضلاً عن الكرواتي إيفان بيريسيتش المعار من إنتر ميلانو الإيطالي الذي سيغيب عن المباراة بحسب موقع البايرن.

وكان بايرن ميونيخ قد استهل الموسم بخسارة كأس السوبر المحلي على يد غريمه التقليدي بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين قبل أن يواجه إينرجي كوتبوس ويتغلب عليه في كأس ألمانيا.

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