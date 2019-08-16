رسمياً.. حليلوزيتش مدرباً جديداً لـ”أسود الأطلس”

تعاقد الاتحاد المغربي لكرة القدم مع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش ليصبح مدربا لأسود الأطلس خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد دون الكشف عن مدة وتفاصيل العقد.

وبحسب الجامعة المغربية فإن الاختيار وقع على المدرب البوسني ليكون مدربا للمنتخب الأول وذلك بعد استقالة المدرب هريفي رينارد عقب الإخفاق والخروج من الدور الثاني لكأس أمم أفريقيا الماضية في مصر، وقال حليلوزيش إن هدفه الرئيسي هو قيادة أسود الأطلس للتأهل إلى كأس العالم المقبل.

وكان حليلوزيش قد قاد المنتخب الجزائري من عام ألفين وأحد عشر وحتى ألفين وأربعة عشر حيث قاده للتأهل لثمن نهائي كأس العام بالبرازيل.

وخاض المدرب البوسني عدداً من التجارب التدريبية مع عدة أندية فرنسية أبرزها باريس سان جيرمان ورين ونانت.

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