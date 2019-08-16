 غموض يلف مصير السلتو والورفلي في الميركاتو

يواجه اللاعبان سند الورفلي وانيس سلتو، اللذان يُعدّان من أبرز اللاعبين الليبيين مصيراً مجهولا في الميركاتو.

الورفلي الذي انتقل الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى الرجاء المغربي وتوج معه بلقب الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الافريقي، الأمر الذي جعل العروض العربية تتهاطل عليه وكان أبرزها عرض الترجي التونسي ولكن رغبة اللاعب في التعاقد مقابل مبلغ مالي كبير حالت دونه ودون الانتقال إلى أي ناد حتى الآن، خاصة أن الأهلي طرابلس لايزال يملك عقد الورفلي.

الحال عند السلتو لا يختلف كثيرا فاللاعب لايزال مدرجاً ضمن صفوف النجم الرياضي الساحلي لكنه رفض الانضمام إلى التدريبات وأبدى رغبته في خوض تجربة احترافية جديدة، وهذا ما رفضته إدارة النجم، لتتعقد وضعية أنيس السلتو الذي أصبح اليوم خارج قائمة النجم الساحلي الأفريقية ولم ينضم حتى الآن لأي فريق آخر ليبقى مصيره مجهولا.

مشكلة أخرى ستواجه نجما كرة القدم الليبية وهي أن كلاهما سيغيبان عن المشاركات الخارجية بعد أن أغلقت كل الأندية قوائمها، وفي حال أمضيا مع ناد قبل إغلاق الميركاتو فعليهما الانتظار لديسمبر من أجل إدارجهم في القائمة الأفريقية.

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