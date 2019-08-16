“مدرب ليبي” يشرف على أكاديمية الاتحاد المنستيري

سيشرف المدرب الليبي حسن العائب على أكاديمية ناشئي كرة القدم وفريق الأواسط بنادي الاتحاد المنستيري التونسي في تجربة تعد مهمة للمدربين الليبيين.

وذكر النادي التونسي أن المدرب الليبي باشر عمله بعد التوقيع رسمياً مع إدارة النادي لمدة عام مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وكان العائب قد أشرف على المنتخب الليبي المدرسي وعدد من مدارس الأندية الليبية للناشئين، ويعتبر حسن العائب من المدربين المتخصصين في تدريب فئات الناشئين والشباب، حيث يملك الرخصة C في التدريب المتعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويأمل في الحصول على الرخصة B في الفترة المقبلة.

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