إدارة “الأولمبي الزاوي” تنعى مدربها السابق

نعى نادي الأولمبي بالزاوية مدربه السابق البلجيكي “رينيه تيلمان” الذي توفي منتصف الأسبوع الماضي عن عمر (74 عاما) بعد معاناة وصراع مع سرطان الرئة.

ويعتبر تيلمان أحد أبرز المدربين الذين تولوا تدريب الأولمبي بعدما قاده في الموسم 2004/2005 للتتويج بلقبه الأول والوحيد ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ليكون بالتالي فريق القلعة الزرقاء أول ناد من خارج طرابلس وبنغازي يتوج باللقب.

وبالإضافة للأولمبي تولى رينيه تيلمان تدريب فريق الأخضر وحقق معه نتائج إيجابية، ويمتلك تيلمان سجلا مميزا كمدرب حيث أشراف على عدة منتخبات أفريقية مثل بوركينا فاسو وبنين علاوة على قيادته لعدة فرق بلجيكية أبرزها سيركل بروج، وهو محاضر أكاديمي ولديه عدة مؤلفات في التربية البدنية والإعداد النفسي للاعبين والفرق.

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