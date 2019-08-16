التركي أوندر يمدد عقده مع “الجيالوروسي”

جدد روما الإيطالي عقد مهاجمه التركي الشاب سينجيز أوندير لمدة أربعة أعوام ليواصل مسيرته بقلعة الأولمبيكو.

وأعلن نادي العاصمة الإيطالية بأنه مدد عقد أوندير حتى الثلاثين من يونيو 2023 ليواصل صاحب الاثنين وعشرين عاماً مسيرته مع الجيالوروسي.

وكان اللاعب التركي قد انضم إلى ذئاب العاصمة الإيطالية قادما من فريق إسطنبول باشاك شهير مقابل 13 مليون يورو حيث خاص 64 مباراة بقميص روما.

وتمكن من تسجيل 14 هدفاً حيث وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 قبل الاقصاء من ليفربول الإنجليزي في نصف النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية