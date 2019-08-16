الاتحاد يواصل تحضيراته لمواجهة الجيش النيجري

أجرى فريق الاتحاد مساء أمس الخميس حصتين تدريبيتن صباحية ومسائية للوقوف على استعداد اللاعبين قبل مواجهة الإياب أمام الجيش النيجري في تمهيدي الكونفدرالية يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ويواصل الاتحاد تدريباته اليومية في ملعب النادي عبدالرحمن ابوالشواشي إذ يأمل ممثل ليبيا في الكونفدرالية التأهل للدور الاثنين والثلاثين خاصة أنه حسم مباراة الذهاب في نيامي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى المدرب البلجيكي ايفان مينارت للوصول لأقل حد من الجاهزية قبل موقعة الإياب التي سيحتضنها ملعب الشادلي زويتن في العاصمة التونسية.

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