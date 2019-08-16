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الاتحاد يواصل تحضيراته لمواجهة الجيش النيجري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى فريق الاتحاد مساء أمس الخميس حصتين تدريبيتن صباحية ومسائية للوقوف على استعداد اللاعبين قبل مواجهة الإياب أمام الجيش النيجري في تمهيدي الكونفدرالية يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

ويواصل الاتحاد تدريباته اليومية في ملعب النادي عبدالرحمن ابوالشواشي إذ يأمل ممثل ليبيا في الكونفدرالية التأهل للدور الاثنين والثلاثين خاصة أنه حسم مباراة الذهاب في نيامي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويسعى المدرب البلجيكي ايفان مينارت للوصول لأقل حد من الجاهزية قبل موقعة الإياب التي سيحتضنها ملعب الشادلي زويتن في العاصمة التونسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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