منتخب الدراجات يصل تونس تحضيراً لـ”الألعاب الأفريقية”

اختتم المنتخب الوطني الليبي للدراجات يوم أمس الخميس معسكره المحلي الذي أقامه بمدينة زوارة ضمن استعداداته للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب منتصف الأسبوع القادم.

وتوجهت بعثة المنتخب صباح اليوم الجمعة إلى تونس لمواصلة الاستعدادات هناك قبل السفر إلى المغرب في الحادي والعشرين من أغسطس الجاري.

وتضم قائمة المنتخب أربعة دراجين هم: “علاء الدين حمودة ومحمد الكمع وطارق بادي وأنس اليتيم بالإضافة للمدرب الهادي فرج والميكانيكي أحمد السائح”.

وسيخوض منتخبنا أول سباقاته بالدورة الأفريقية يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري وهو يتطلع لتحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على القلائد رغم وجود منتخبات تفوقه استعدادا وجاهزية.

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