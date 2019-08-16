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“السلة الليبية”.. توقفات متكررة وعجز عن “ولادة منتخب”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

سنوات مرت واتحادات كرة السلة المتعاقبة غير قادرة على تكوين منتخب يمثل ليبيا في البطولات العربية والتصفيات الأفريقية أسوة بدول الجوار على الرغم مما تمتلكه اللعبة من متابعة كبيرة من قبل الجمهور الليبي العاشق لها ومواهب كثيرة برزت وتبرز بشكل موسمي في البرتقالية الليبية.

المعاناة في لعبة السلة لم تقتصر على عدم تكوين منتخب فقط بل استمر الأمر لإلغاء نسخة الدوري في هذا العام جراء الأحداث التي تشهدها البلاد دون الإعلان عن موعد جديد لتشل حركة اللعبة بشكل رسمي.

حالة الركود التي يعانيها الرياضيون ليست فقط بتوقف نشاط الدوري فنسبة كبيرة منهم لم يتحصلوا على رواتبهم ومستحقاتهم المالية فالأموال تصرف باستمرار على كرة القدم والجميع يتناسى اللعبة الشعبية الثانية في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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