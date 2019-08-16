المغربي تاعرابت يجدد عقده مع بنفيكا

أعلن بنفيكا البرتغالي تجديد عقد لاعبه المغربي عادل تاعرابت بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم إضافية.

وأوضح النادي البرتغالي في بيانه عبر موقعه الرسمي بأنه اتفق مع اللاعب المغربي لتجديد عقده حتى الثلاثين من يونيو من عام ألفين واثنين وعشرين، حيث أكد أن تمديد عقد تاعرابت جاء بعد المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب في المباريات التحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان تاعرابت قد انضم إلى بنفيكا في صيف ألفين وخمسة عشر لكنه لم يلعب مع الفريق لموسم ونصف بعدما انتقل معاراً إلى جنوى الإيطالي ليعود في يونيو ألفين وثمانية عشر مع الفريق الثاني ومنها للفريق الأول في ألفين وتسعة عشر ليتوج بالدوري والسوبر المحلي.

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