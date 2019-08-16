السلحدار لـ218: الأهلي بنغازي خصم صعب للإسماعيلي

قال مدرب النادي الإسماعيلي المصري أدهم السلحدار في تصريحات لـ218 إن فريق الأهلي بنغازي سيكون خصما صعبا في المواجهة التي ستجمع الفريقين لحساب مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال.

وتمنى السلحدار أن لا يحدث للإسماعيلي ما حدث لفريق الأهلي القاهري الذي خرج أمام الأهلي بنغازي في دوري أبطال أفريقيا عام 2014 وخسر أمامه ذهابا وإيابا.

وستقام مباراة الذهاب بين الفريقين في 13 من شهر سبتمبر القادم في مصر بينما ستلعب مواجهة الإياب في الشهر ذاته بتونس.

ومن المقرر أن يغادر الأهلي صوب العاصمة المصرية القاهرة في الأيام القليلة القادمة لإقامة معسكر تحضيري يسبق مواجهة الذهاب.

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