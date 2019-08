الإسماعيلي المصري يبحث عن أي مقاطع مصورة لآخر مواجهات أهلي بنغازي

المتوسط:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلية المصري، أولى تجاربه الودية أمام بتروجت، مساء اليوم الجمعة، على ملعب بتروسبورت، على هامش المعسكر المغلق للدراويش والذي انطلق أمس الأول بأحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر ويستمر حتى ٢٤ من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهة فريق أهلي بنغازي بالبطولة العربية.

وعلى جانب آخر، يعيش الجهاز الفني للإسماعيلي أزمة حقيقية لعدم قدرته على مشاهده فريق أهلي بني غازي، خاصة وأنه لا توجد أى مقاطع فيديو لمباريات الفريق، وكان الجهاز الإداري طالب السفارة المصرية بتونس من أجل جمع المعلومات عن الفريق قبل خوض المباراة التي ستجمعهما لحساب دور الــ٣٢ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

