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الأهلي بنغازي يجدد عقد العبيدي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدد النادي الأهلي بنغازي فترة تعاقده مع متوسط ميدانه الشامخ العبيدي لعام إضافي ليصبح ضمن خيارات المدرب الجزائري رشيد بلحوت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري ضمن مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال في 13 من شهر سبتمبر القادم.

وتحصل اللاعب في الفترة الماضية على عدة عروض أبرزها من نادي الاتحاد السكندري الذي أبدى نيته في التعاقد معه من الموسم المقبل والاستفادة من خدماته لكن اللاعب في نهاية المطاف قرر الاستمرار مع الأهلي.

ويواصل الأهلي بنغازي استعدادته في معسكره المقام حاليا ببنغازي قبل الانتقال إلى العاصمة المصرية القاهرة وإجراء المباريات الودية تمهيدا لمواجهة الإسماعيلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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