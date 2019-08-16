الأهلي بنغازي يجدد عقد العبيدي

مدد النادي الأهلي بنغازي فترة تعاقده مع متوسط ميدانه الشامخ العبيدي لعام إضافي ليصبح ضمن خيارات المدرب الجزائري رشيد بلحوت استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المصري ضمن مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال في 13 من شهر سبتمبر القادم.

وتحصل اللاعب في الفترة الماضية على عدة عروض أبرزها من نادي الاتحاد السكندري الذي أبدى نيته في التعاقد معه من الموسم المقبل والاستفادة من خدماته لكن اللاعب في نهاية المطاف قرر الاستمرار مع الأهلي.

ويواصل الأهلي بنغازي استعدادته في معسكره المقام حاليا ببنغازي قبل الانتقال إلى العاصمة المصرية القاهرة وإجراء المباريات الودية تمهيدا لمواجهة الإسماعيلي.

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