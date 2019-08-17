(شاهد الصور) اختتام بطولة بنغازي للكاراتيه لفئة 2011-2012

بنغازي-العنوان

اختتم بمجمع المرحوم سليمان الضراط أمس الجمعة، بطولة بنغازي للكاراتيه لفئة 2011-2012 والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفرعي للعبة.

وشارك في البطولة التي نظمت على مدار الفترتين الصباحية والمسائية 12 ناديا وهي أندية السواعد، وقاريونس، وسلطان، وبنغازي الجديدة، والنصر، وأكاديمية روح الرياضة، اكاديمية أستارز، والمروج، وسبورت أولمبيك، والهدف.

وتحصل على الترتيب الأول في الكاتا فردي لاعب نادي قاريونس يزن رافع التواتي، وحاز على الترتيب الثاني لاعب أكاديمية أستارز قاريونس مؤيد جمال الرعيض، والترتيب الثالث لاعب نادي أسبورت أولمبيك صالح صالح سعيد.

وفي الكومتي صغار وزن 20 كجم تحصل على الترتيب الأول لاعب نادي أسبورت أولمبيك صالح صالح سعيج، وفي الترتيب الثاني جاء لاعب أكاديمية أستارز الرحبة عمر عبدالعزيز، والترتيب الثالث كان من نصيب لاعب نادي قاريونس يزن رافع.

أما في الكومتي صغار وزن 25 كجم جاء لاعب نادي قاريونس أنس خالد في الترتيب الأول، فيما جاء لاعب نادي السواعد عطية سعد في الترتيب الثاني، وحل ثالثا لاعب أكاديمية أستارز قاريونس اللاعب مؤيد جمال الرعيض.

وفي الكومتي صغار وزن 30 كجم جاء في الترتيب الأول لاعب نادي أسبورت أولمبيك مؤيد خالد، وفي الترتيب الثاني جاء لاعب نادي قاريونس محمد صلاح، وثالثا حل لاعب أكاديمية أستارز قاريونس سالم محمود.

أما الكومتي صغار فوق وزن 30 كجم تحصل لاعب نادي قاريونس محمد نوري على الترتيب الأول، فيما حل ثانيا لاعب نادي النصر عبدالرازق خليل، وحل ثالثا لاعب أكاديمية أستارز قاريونس الزبير وليد.

وفي الكاتا فرق تحصل على الترتيب الأول نادي سبورت أولمبيك، والترتيب الثاني كان من نصيب نادي الهدف، فيما جاء في الترتيب الثالث أكاديمية روح الرياضة.

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