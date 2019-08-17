منتخب الطائرة الشاطئية يفقد مباراته الثانية

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية مباراته الثانية ضمن دورة الألعاب الأفريقية التي تقام بالمغرب أمام نظيره التونسي بشوطين دون مقابل وبواقع ثلاث وعشرين نقطة مقابل أربع عشرة وبخمس وعشرين مقابل إحدى وعشرين.

ويتكون المنتخب الوطني للكرة الشاطئية من الثنائي محمد بولبابة وفؤاد المعروق ويشرف على تدريبهم عادل تنتون.

وواجه المنتخب في مباراته الأولى في الألعاب الأفريقية المستضيف المغربي وخسر أمامه بشوطين دون رد أيضا.

ويأتي المنتخب الوطني في التصنيف 47 عالميا نظرا لعدم مشاركته بشكل منتظم في المنافسات القارية.

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