بايرن ميونخ يستهل حملة دفاعه عن لقب الدوري الألماني بتعادل مُثير للجدل

افتتح بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” بالتعادل مع ضيفه هيرتا برلين 2-2، أمس الجمعة، في افتتاحية مباريات الدوري هذا الموسم.

حيث انتهى الشوط الأول بتقدم هيرتا برلين 2-1، وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي وتعادل هيرتا برلين بهدف سجله دودي لوكيباكيو، ثم أضاف ماركو غروجيتش الهدف الثاني لهيرتا برلين.

أما في الشوط الثاني، سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ من ركلة جزاء.

هذا وفشل بايرن ميونخ في تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية للمرة السابعة على التوالي وتحقيق رقم قياسي جديد، وبهذه النتيجة حصد كل فريق أول نقطة له في الدوري لهذا الموسم.

