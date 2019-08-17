أدوريز يحطم آمال برشلونة في انطلاق الليغا

تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه برشلونة بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب سان ماميس بإقليم الباسك.

وشهدت انطلاقة الليغا تواجد الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرينكي دي يونغ للمرة الأولى مع الفريق الكاتالوني وسط غياب لنجم الفريق ليونيل ميسي .

ولم يمهل أصحاب الأرض ضيوفهم كثيرا فأول التهديدات كان عبر مهاجمه إينياكي ويليامز بعدما انطلق بسرعة وباغت الحارس تير شتيغن بتسديدة قوية تصدى لها بكل براعة .

وفي الدقيقة الحادية والثلاثين استغل الأورغواياني لويس سواريز خطأ فادحا من مدافع بلباو في إرجاع الكرة إلى الخلف لكن القائم الأيمن حرم البيستوليرو من تسجيل أول أهداف الليغا .

ومع خروج سواريز مصابا دخل رافينيا الذي صوب بقوة في عارضة بلباو لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف .

وجاء انطلاق الشوط الثاني بفرصة من البرازيلي رافينيا شهدتْ تألقا من حارس أصحاب الأرض، المباراة بعدها لم تشهد فرصا تذكر إلى حين دخول المخضرم أدوريث، ليقتنص هدفا قاتلا بمقصية في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة منحت الفريق الباسكي أول ثلاث نقاط والانتصار الأول على البلوغرانا منذ عام ألفين وثلاثة عشر.

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