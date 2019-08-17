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دون هازارد.. ريال مدريد يفتتح الليغا بمواجهة سيلتا فيغو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ينطلق ريال مدريد في مشواره بالليغا عندما يواجه سيلتا فيغو خارج أرضه بملعب بلايدوس طامحا في أن يستعد هيبته المفقودة في الموسم الماضي والمباريات التحضيرية التي سبقت الانطلاقة.

ويدخل المدريدي مواجهة اليوم مفتقدا لخدمات نجمه البلجيكي ايدين هازارد الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تفوق الشهر.

وأنهى ريال مدريد الموسم الماضي في المركز الثالث خلف جاره أتليتكو مدريد والبطل برشلونة بفارق 19 نقطة.

وعانى ريال مدريد من تخبطات عديدة بعد إقالة مدربيه جوليان لوبتيغي وسانتياغو سولاري وتعيينه الفرنسي زين الدين زيدان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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