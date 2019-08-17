ميلان يخطط لتجديد عقد دوناروما

بدأ ميلان بالتفكير الجاد من أجل تمديد عقد حارسه الشاب جالويجي دوناروما بغية تحصينه من العروض المقدمة خاصة من باريس سان جيرمان الفرنسي الطامح للتعاقد معه.

وبحسب موقع كالشيو ميركاتو فإن النادي سيبدأ محادثات التجديد بعد ختام سوق الانتقالات الصيفي الحالي للحفاظ على اللاعب لأكبر قدر ممكن من الوقت.

ولن تكون مهمة إقناع دوناروما بتجديد عقده مع ميلان مسألة سهلة على إدارة الفريق كون وكيله مينو رايولا سيسعى جاهدا للحصول على راتب أعلى أو إقناع اللاعب بقبول عرض باريس سان جيرمان الذي سيكون ضخما للغاية.

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