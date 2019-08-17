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ميلان يخطط لتجديد عقد دوناروما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ ميلان بالتفكير الجاد من أجل تمديد عقد حارسه الشاب جالويجي دوناروما بغية تحصينه من العروض المقدمة خاصة من باريس سان جيرمان الفرنسي الطامح للتعاقد معه.

وبحسب موقع كالشيو ميركاتو فإن النادي سيبدأ محادثات التجديد بعد ختام سوق الانتقالات الصيفي الحالي للحفاظ على اللاعب لأكبر قدر ممكن من الوقت.

ولن تكون مهمة إقناع دوناروما بتجديد عقده مع ميلان مسألة سهلة على إدارة الفريق كون وكيله مينو رايولا سيسعى جاهدا للحصول على راتب أعلى أو إقناع اللاعب بقبول عرض باريس سان جيرمان الذي سيكون ضخما للغاية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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