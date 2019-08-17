السيتي يستضيف توتنهام بـ”ذكريات الأبطال المُوجعة”

سيشهد ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر قمة الأسبوع الثاني من البريمرليغ بمواجهة حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي ضيفه توتنهام .

وبدأ بطل إنجلترا في آخر موسمين حملة دفاعه عن لقبه بفوز كبير خارج قواعده أمام وست هام بخماسية نظيفة فيما تغلب توتنهام على ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه أستون فيلا العائد من جديد إلى البريمرليغ.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى تحقيق ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي في حال تحقيق فوزه السادس عشر على التوالي، ليكون على بعد انتصارين فقط من رقمه القياسي الموسم قبل الماضي .

من الجهة الأخرى يأمل توتنهام العودة بنتيجة إيجابية من معقل السيتي، كيف لا وفريق المدرب بوكيتينو يعد من أقوى الفرق المرشحة للمنافسة على مزاحمة السيتزن على لقبه .

تواجد خط وسط وهجوم من الطراز الرفيع يتقدمهم نجم الفريق هاري كين ولاعب الوسط ديلي آلي، إضافة إلى كرستيان إيركسن والوافد الجديد ندومبيلي والأرجنتيني لوسيلسو قد يزعزع خطط المدرب غوارديولا في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي تعد من بين الأصعب للفريق .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية