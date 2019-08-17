نزونزي ينتقل معاراً لـ “غلطة سراي”

انتقل لاعب الوسط الفرنسي ستيفن نزونزي إلى غلطة سراي التركي قادماً من فريقه السابق روما الإيطالي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الموسم المقبل.

وقدم بطل تركيا اللاعب بملعب النادي حيث بدأ تدريباته مباشرة مع لاعبي الفريق، وشملت بنود عقد اللاعب الفرنسي خياراً لتمديد إعارته لمدة اثني عشر شهراً إضافياً مقابل خمسمائة ألف يورو، فيما يحق لغلطة سراي شراء اللاعب بستة عشر مليون يورو شريطة أن يُفعّل بند الشراء قبل الثلاثين من يونيو من العام المقبل.

وساهم نزونزي في تتويج المنتخب الفرنسي بمونديال روسيا الصيف الماضي وانتقل إلى روما الإيطالي قادما من إشبيلية بستة وعشرين مليون يورو.

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