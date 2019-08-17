“البافاري” يتعثر في أولى محطاته بالبوندسليغا

سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل أمام ضيفه هيرتا برلين بهدفين لمثلهما في افتتاح منافسات البوندسليغا على ملعب أليانز أرينا.

النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي سجل أول أهداف البوندسليغا بحلول الدقيقة الرابعة والعشرين، ولم يستمر تقدم بطل ألمانيا سوى 12 دقيقة بعدما عدل دودي لوكيباكيو النتيجة في الدقيقة السادسة والثلاثين.

وبعدها بثلاث دقائق استطاع ماركو جروجيتش تسجيل هدف التقدم للضيوف، وفي الشوط الثاني ومن علامة الجزاء تمكن ليفاندوفسكي من تسجيل التعادل في الدقيقة الستين، ويعود فريق العاصمة الألمانية بتعادل مثير من بطل ألمانيا ويكتفي الفريقان بنقطة واحدة في بداية مشوارها في الدوري الألماني.

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