كوتينهو يغادر برشلونة وينضم للبايرن

أعلن بايرن ميونخ الألماني توصله لاتفاق يقضي بانضمام البرازيلي فيليب كوتينهو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأفادت التقارير الصحفية الإسبانية بأن صفقة انتقال كوتينهو من ملعب الكامب نو إلى ملعب أليانز أرينا ستكلف الفريق البافاري بين خمسة عشر إلى عشرين مليون يورو، فيما ستكون أحقية شراء اللاعب الموسم المقبل مقابل قرابة مائة مليون يورو، وسيتحمل البايرن دفع راتب اللاعب البرازيلي هذا الموسم.

وكان كوتينهو قد انضم إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي لعام ألفين وثمانية عشر، حيث وقع على عقد إلى غاية ألفين وثلاثة وعشرين، وشارك اللاعب في ست وسبعين مباراة، ونجح في تسجيل واحد وعشرين هدفاً في كل البطولات، حيث توج مع البلوغرانا بالدوري الإسباني في مناسبتين إضافة إلى كأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي.

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