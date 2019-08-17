“خطوة” تفصل دجوكوفيتش عن نهائي سينسيناتي

واصل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي المفتوحة بتأهله لنصف النهائي بفوزه على الفرنسي لوكا بوي بمجموعتين دون مقابل.

دجوكوفيتش حسم المجموعة الأولى بصعوبة بعد كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، لكن المجموعة الثانية كانت أسهل نسبياً للنجم الصربي والذي أنهاها بستة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي استغرقت ساعة وستاً وعشرين دقيقة .

وسيواجه دجوكوفيتش في نصف النهائي منافسه الروسي دانييل ميدفيديف الذي تغلب على مواطنه أندرى روبليف بمجموعتين دون رد، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني البلجيكي ديفيد غوفين أمام الفرنسي ريشار جاسكيه.

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