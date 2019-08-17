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“خطوة” تفصل دجوكوفيتش عن نهائي سينسيناتي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة سينسيناتي المفتوحة بتأهله لنصف النهائي بفوزه على الفرنسي لوكا بوي بمجموعتين دون مقابل.

دجوكوفيتش حسم المجموعة الأولى بصعوبة بعد كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، لكن المجموعة الثانية كانت أسهل نسبياً للنجم الصربي والذي أنهاها بستة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي استغرقت ساعة وستاً وعشرين دقيقة .

وسيواجه دجوكوفيتش في نصف النهائي منافسه الروسي دانييل ميدفيديف الذي تغلب على مواطنه أندرى روبليف بمجموعتين دون رد، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني البلجيكي ديفيد غوفين أمام الفرنسي ريشار جاسكيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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