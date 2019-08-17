مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز على رادار ميلان

ذكرت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز لتدعيم صفوفه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

وأضافت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان يريد بيع مهاجمه أندريه سيلفا لتمويل صفقة التعاقد مع الدوميناكاني دياز لتعزيز خط الهجوم.

وأبرم ميلان مجموعة الانتقالات الصيفية في الفترة الماضية أبرزها المهاجم الفرنسي رافيل لياو، إضافة إلى المدافع البرازيلي ليو دواراتي وظهير ريال مدريد الأيسر ثيو هيرنانديز.

ويفتتح ميلان مبارياته الرسمية في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي عندما يواجه أودنيزي مساء السبت المقبل.

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