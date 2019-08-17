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مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز على رادار ميلان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت بعض التقارير الصحفية الإيطالية أن ميلان يرغب في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد ماريانو دياز لتدعيم صفوفه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفي.

وأضافت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن ميلان يريد بيع مهاجمه أندريه سيلفا لتمويل صفقة التعاقد مع الدوميناكاني دياز لتعزيز خط الهجوم.

وأبرم ميلان مجموعة الانتقالات الصيفية في الفترة الماضية أبرزها المهاجم الفرنسي رافيل لياو، إضافة إلى المدافع البرازيلي ليو دواراتي وظهير ريال مدريد الأيسر ثيو هيرنانديز.

ويفتتح ميلان مبارياته الرسمية في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي عندما يواجه أودنيزي مساء السبت المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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